Сотрудники МЧС Дагестана ознакомились с работой коллег из Казани и Зеленодольска

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В гостях у Главного управления МЧС России по РТ находится делегация дагестанских коллег во главе с начальником ГУ МЧС России по Республике Дагестан – Министром МЧС Дагестана генерал-майором Нариманом Казимагамедовым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В понедельник дагестанские спасатели побывали в казанском IТ-парке и посетили службу вызова экстренных служб «112». За время работы диспетчерами службы 112 принято и обработано более 9 млн вызовов, из них 3,3 млн требовали оперативного реагирования. В среднем за сутки обрабатывается 5,5 тысяч звонков. Гостей интересовал практический опыт работы службы по приему и отработки принятых вызовов.

Для гостей из Дагестана была организована экскурсия на стадион «Казань-Арена». В стенах МБУ «Автоматизированная система управления дорожным движением Казани» гостям продемонстрировали все возможности системы.

Наибольший интерес из новейшей техники в ПСЧ№3 вызвали скоростные пожарные мотоциклы и квадроцикл, умещающиеся в мобильный комплекс «Кирасир», а также 50-метровый пожарный автоматический коленный подъемник.

После делегация ознакомилась с деятельностью подразделений татарстанских коллег. Сначала посетили спортивный комплекс «Манеж», где круглый год тренируется сборная Татарстана по пожарно-спасательному спорту, а также подрастающее поколение спортсменов-прикладников.

С внедрением проекта апаратно-программного комплекса «Безопасный город» гости из Дагестана ознакомились на примере работы Единой дежурной диспетчерской службы Зеленодольского района. Им продемонстрировали все технические возможности и программное обеспечение ЕДДС, позволяющее диспетчерам быстро и эффективно решать задачи по предотвращению и решению возникающих происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Делегация из Дагестана также посетила культовые сооружения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона – православной часовни и мусульманского молельного дома. Высоко оценили гости и Музей пожарной охраны, созданный зеленодольцами в 2015 году.