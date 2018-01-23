(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Число отравившихся детей в детском саду в Ульяновске возросло до 12, передает РИА Новости.

В детском саду «Ягодка» в Ульяновске гастроэнтеритом заболели 12 детей. Воспитанники детсада в возрасте от 2 до 6 лет поступали в больницу с 19 по 22 января.

Заболевшие острой кишечной инфекцией дети получают лечение в поликлиниках по месту жительства, а в детсаде проводится внеплановая проверка и введен карантин.

Следком, прокуратура и Роспотребнадзор проверяют факт массового заболевания в дошкольном учреждении.