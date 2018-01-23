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Стал известен состав «Ак Барса» на матч против ЦСКА

23 января 2018, 18:50

По сравнению с прошлой игрой в составе казанцев произойдут два изменения.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Стал известен состав казанского «Ак Барса» на сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Игра начнется в 19.30 (мск).

По сравнению с предыдущей игрой в составе казанцев два изменения – места Михаила Глухова и Рафаэля Батыршина заняли Дмитрий Обухов и Альберт Яруллин соответственно. Место в воротах «Ак Барса» займет Эмиль Гарипов.

Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:
1-е звено: Джастин Азеведо – Антон Ландер – Иржи Секач – Андрей Марков – Роман Манухов;
2-е звено: Станислав Галиев – Владимир Ткачев – Роб Клинкхаммер – Василий Токранов – Альберт Яруллин;
3-е звено: Артем Лукоянов – Алексей Потапов – Дмитрий Обухов – Атте Охтамаа – Никита Лямкин;
4-е звено: Антон Глинкин – Александр Свитов – Александр Бурмистров – Михаил Сидоров.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет в Казани 23 января. Перед этой игрой казанцы лидируют на Востоке, «армейцы» Москвы идут на втором месте в Западной конференции. 


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