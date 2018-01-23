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Роскомнадзор по РТ напомнил о предоставлении информации о персональных данных

23 января 2018, 20:44

За непредставление или несвоевременное представление информации установлена административная ответственность.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Управление Роскомнадзора по РТ напомнило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям республики о необходимости предоставления информации о персональных данных.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, но не зарегистрированные в Реестре ОПД, обязаны направить в управление уведомление об обработке персональных данных. А с 1 сентября 2015 года – дополнительно с указанием сведений о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ, говорится в сообщении ведомства.

За непредставление или несвоевременное представление информации установлена административная ответственность. 


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