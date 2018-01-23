Роскомнадзор по РТ напомнил о предоставлении информации о персональных данных

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Управление Роскомнадзора по РТ напомнило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям республики о необходимости предоставления информации о персональных данных.
Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, но не зарегистрированные в Реестре ОПД, обязаны направить в управление уведомление об обработке персональных данных. А с 1 сентября 2015 года – дополнительно с указанием сведений о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ, говорится в сообщении ведомства.
За непредставление или несвоевременное представление информации установлена административная ответственность.