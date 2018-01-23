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Водитель иномарки из Перми попал в больницу после столкновения с грузовиком в Татарстане

23 января 2018, 18:45 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

Водитель иномарки из Перми попал в больницу после столкновения с грузовиком в Татарстане Дорожное происшествие случилось на 26-м км автодороги Елабуга - Ижевск в Менделевском районе.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). На 26-м км автодороги Елабуга - Ижевск вблизи села Камаево в Менделевском районе столкнулись легковая машина «Мицубиси» из Перми и грузовик «Мерседес» из Подмосковья. Пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

 

Сообщение о дорожном происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Менделевском районе сегодня в 14.15. На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной части №86. В считанные минуты они добрались до места ДТП, оцепили его и помогли выбраться из машины пострадавшему водителю, а затем отключили аккумуляторы автомобилей.

Пострадавшего пермяка передали медикам скорой помощи. Те его доставили в Больницу скорой медицинской помощи в Челнах.


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