Розничная сеть «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). «АльфаСтрахование» и «Ростелеком-Розничные системы» запустили уникальный продукт «Защита посылки». Новый сервис позволяет застраховать интернет-покупки, полученные посылкой.

Страховой продукт «Защита посылки» можно приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Полис стоимостью 350 рублей действует по всей стране и защищает движимое имущество на страховую сумму 15 тыс. рублей и расходы по обратной отправке на сумму 3 тыс. рублей. Полис действует в течение года на любые интернет-покупки.

«Защита посылки» обезопасит клиентов от финансовых затрат при повреждении или утрате товаров вследствие пожара, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и других случайных событий. Также продукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам.

«Теперь можно лишний раз не переживать о сохранности вещей, делая заказы в Интернете: благодаря продукту “Защита посылки” клиент сможет получить возмещение, если его посылка была повреждена, украдена или не соответствовала заявленным при покупке характеристикам», — говорит руководитель проектов Департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахование» Юлия Шувалова.

«В центрах продаж и обслуживания “Ростелекома” представлен комплекс услуг для онлайн-шоппинга. Теперь наши клиенты могут не только получить посылки из таких интернет-гипермаркетов как Ozon и AliExpress, но и застраховать их. Этот уникальный сервис по страхованию интернет-покупок доступен только в наших салонах связи», — рассказал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис.

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по горячей линии «АльфаСтрахование»: 8-800-333-75-75, а также заявить о произошедшем в органы внутренних дел, аварийную службу или другие организации в зависимости от характера события.

***

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

***

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из семи макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2017 года, в РРС входит более тысячи центров продаж и обслуживания на всей территории России. Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

***

Группа «АльфаСтрахование» объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд рублей. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии, Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA рейтингового агентства «Эксперт РА».