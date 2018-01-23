В Челнах в прошлом году через торги совершено муниципальных закупок на 2,9 млрд рублей

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах в прошлом году через торги совершено закупок на 2,9 млрд рублей. Экономия бюджетных средств составила 133 млн рублей, сообщил начальник отдела муниципального заказа исполкома города Азамат Вильданов на деловом вторнике в мэрии.

По словам чиновника, экономический эффект достигнут за счет проведения электронных аукционов, которые проводились в половине случаев торгов.

В прошлом году отдел муниципальных заказов провел 2404 электронных аукционов. Значительная часть из них приходилась на так называемые малые закупки, когда общая сумма приобретения не превышает 100 тысяч рублей. Такие мелкие закупки считаются самыми коррупциогенными, объяснил чиновник. Однако электронные торги сводят риски практически на нет. Отметим, что инициатором подобных мелких электронных сделок стал глава города Наиль Магдеев. Впоследствии опыт Челнов был распространен на федеральные структуры всей республики.

В прошлом году через аукционы в Челнах провели 6890 малооптовых заказов на 136 млн рублей. При этом 85 процентов контрактов были заключены с челнинскими поставщиками и производителями, отметил Вильданов.