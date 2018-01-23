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Происшествия

В Казани загорелось строящееся здание поликлиники на Столярова

23 января 2018, 18:17 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани загорелось строящееся здание поликлиники на Столярова На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной части №4.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Загорелось строящееся здание поликлиники №17 на улице Столярова в Кировском районе Казани, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о задымление в здании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани сегодня в 16.06. На место происшествия отправились сотрудники пожарно-спасательной части №4. Горение происходило в подвале – там дымил пенопласт. Пожарные через 40 минут после вызова полностью справились с задачей. Погибших и пострадавших нет.


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