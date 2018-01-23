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В Казани создадут первый в мире электронный оркестр

23 января 2018, 18:25 , Фото: фонд «Sforzando», пресс-служба Президента РТ

В Казани создадут первый в мире электронный оркестр Новый коллектив начнет свою работу летом дебютом на казанских матчах чемпионата мира по футболу.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казани планируется создать уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, – оркестр электронных инструментов. Ожидается, что оркестр начнет свою работу летом дебютом на казанских матчах чемпионата мира по футболу.

Как рассказал руководитель благотворительного фонда развития исполнительского искусства Sforzando Данияр Соколов, в его состав войдут музыканты одноименного молодежного оркестра при фонде.

Все музыкальные инструменты – от струнной группы до духовых – будут исключительно электронными. Перед классическими деревянными они имеют несомненное преимущество – для выступления на уличных фестивалях, перформансах, концертах «электроника» просто незаменима. На морозе они не застывают, а при помощи технических средств звук может передаваться на большое расстояние.

«Дополнительное звуковые и световые эффекты создают ощущение приземления летающей тарелки, настолько это грандиозно и необычно! Конечно, удовольствие это недешевое. В 2017 году мы получили грант от Президента России, но он частично потрачен на зарплату музыкантам оркестра. Так что мы надеемся, что в нашем начинании примут финансовое участие и власти республики», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Данияр Соколов. Он сообщил, что к сотрудничеству с оркестром планируется привлечь современных европейских композиторов. Немало произведений для «нового звучания» есть у московских и питерских музыкантов.
 


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