Учащихся Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Если бы я был Президентом»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Центр развития парламентаризма и Палата молодых законодателей при Совете Федерации объявили всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом». Он проводится для формирования предложений и наказов молодых граждан будущему Президенту России, который будет избран уже в марте, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Творческое состязание проводится по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. Проекты должны содержать обоснование проблем, существующих в стране и ее регионах, включать конкретные предложения по их решению.

В конкурсе могут принять участие жители России в возрасте от шести до 17 лет. Среди них – учащиеся общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов, курсанты военных и правоохранительных вузов и другие.

Работы принимаются до 15 февраля на электронный адрес: konkurs.president@gmail.com. В теме письма необходимо поставить пометку «Если бы я был Президентом».

Конкурс будет проходить в два этапа – заочный и очный. Итоги будут подведены в марте на Всероссийском молодежном законотворческом форуме.

Победители конкурса смогут пройти образовательную программу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Также они будут приглашены на специализированную смену Международного детского центра «Артек» и на обучение и прохождение образовательных мероприятий практикума-семинара «Стратегия будущего» при содействии Совета Европы.

По мнению зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, члена Палаты молодых законодателей при Совфеде Анастасии Исаевой, конкурс дает возможность детям раскрыть свои творческие способности и знания.

«Существует выражение “амбиции без знаний – будто лодка на суше”. Действительно, идей может быть много, но их еще нужно логически обосновать, – сказала она. – Вторая задача конкурса – узнать настроение и мнение подрастающего поколения. Одно дело, когда политические деятели по-своему представляют, как нужно строить программу развития конкретного субъекта или страны в целом. С другой стороны, интересно узнать, что об этом думают “свежие умы”».

Не стоит забывать о воспитательной функции системы образования, вовлекая в этот процесс и членов семьи ребенка, отметила депутат. «Мы рассчитываем, что родители не останутся в стороне и помогут своим детям подготовить творческие работы. Сейчас взрослые очень много времени проводят на работе, поэтому нужно искать различные варианты для того, чтобы была общность тем и увлечений со своими детьми. Кроме того, в процессе подготовки родители и сами будут просвещаться», – добавила Исаева.