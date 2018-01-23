Глава Оренбуржья про руководство Минлесхоза области: Это претенденты на премию Дарвина

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Губернатор Оренбуржья Юрий Берг сегодня освободил от должностей министра лесного и охотничьего хозяйства области и трех его заместителей после публикации видео с их участием, передает «Интерфакс».

Скандальный ролик в Интернете начинается с титров: «Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области представляет. Рабочие будни министерства. В этом фильме использовались кадры, снятые в рабочее время на рабочем месте. Использовалась служебная техника».

На видео сотрудники министерства изображают, что употребляют алкогольные напитки, танцуют стриптиз, играют в карты на деньги, которые достают из мешка с надписью «бюджет».

Уволены министр Виктор Тонких и его заместители: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.

Губернатор Оренбургской области заявил по поводу клипа, что такое поведение недостойно госслужащего, оно нарушает все моральные нормы.

«Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина», – заявил губернатор.