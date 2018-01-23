Суд отправил под домашний арест вторую фигурантку дела о взятке в бюро МСЭ по РТ

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест медицинского регистратора бюро №1 медико-социальной экспертизы по РТ 52-летнюю Елену Фуражкину.

По версии следствия, она являлась посредником между жительницей Казани, которая за незаконное оформление для своего мужа бессрочной инвалидности третьей группы готова была отдать 80 тысяч рублей, и главой бюро Еленой Румбештой. Руководителя бюро №1 ранее суд поместил под домашний арест до 22 марта.

Согласно информации, распространенной старшим помощником руководителя СУ СКР по РТ, 10 тысяч Фуражкина оставила себе, а остальные деньги передала. При этом ранее в суде защитник Елены Румбешты рассказала, что Фуражкина деньги лично в руки ее клиентке не передавала, а сунула в сумку. А сама Румбешта условия «сделки» не выполнила и продлила инвалидность только на один год. Фуражкина вину полностью признала.

Согласно оглашенным судьей материалам дела, деньги для взятки потерпевшие собрали не сразу. Первая половина была готова к концу прошлого года, а вторая – 22 января. К слову, сама Фуражкина тоже имеет инвалидность второй группы.

Прокуратура поддержала следователя в полном объеме. Адвокат же напомнил суду о положительных характеристиках Фуражкиной и о том, что это первый ее проступок и просил избрать для нее подписку о невыезде.

Также адвокат рассказал, что потерпевшие сами приезжали к Фуражкиной и буквально упрашивали ее «помочь». Кроме того, они довезли ее с деньгами до работы.

Сама подозреваемая рассказала суду, что у нее на иждивении престарелая мать, за которой нужен уход.

Суд принял решение поместить Фуражкину под домашний арест до 22 марта.