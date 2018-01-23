Экспорт продукции «Татспиртпрома» увеличился на 20 процентов

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). «Татспиртпром» в 2017 году увеличил объем реализации алкогольной продукции собственных брендов, сообщает пресс-служба компании.

По итогам 2017 года объем реализации продукции компании в регионах России составил 5 тыс. 959 декалитров, что в три раза больше, чем в 2015 году.

«Татспиртпром» продолжает расширять географию продаж, поставляя алкоголь в 17 стран, включая США, Китай, Корею, Германию и Японию.

По итогам 2017 года объем поставляемой продукции увеличился на 20 процентов — с 80 тыс. декалитров до 100 тыс. декалитров.