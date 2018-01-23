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Экономика и финансы

ТФБ через суд пытается взыскать с ПСО «Казань» 641,8 млн рублей

23 января 2018, 17:10

«Татфондбанк» в лице АСВ подал иск в Арбитражный суд Татарстана к ПСО «Казань».
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). «Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск в Арбитражный суд Татарстана к ПСО «Казань». Сумма иска — 641,8 млн рублей, говорится в картотеке дел суда.
Заявление было подано 22 января.

 

В середине декабря 2017 года татарстанский Арбитражный суд признал недействительными ряд сделок «Татфондбанка» с ПСО «Казань», сообщалось на сайте АСВ. Речь шла о расторжении двух договоров о залоге прав требования по депозиту и двух договоров поручительства между банком и строительной организацией.

В декабре прошлого года также стало известно, что ПСО «Казань» займется строительством стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный. На строительство будет выделено 38 млрд рублей.

 


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