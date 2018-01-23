«Ак Барс» улетает на сбор в ОАЭ

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наступающий в регулярном чемпионате КХЛ олимпийский перерыв казанский «Ак Барс» проведет в Казани, Альметьевске, Москве, Сочи и ОАЭ.

Завтра утром чартерным рейсом «Ак Барс» вылетает в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет недельный сбор по функциональной подготовке. Домой казанцы вернутся 31 января. После недельного тренировочного цикла дома «барсы» отправятся в Сочи, где 7 — 9 февраля сыграют два контрольных матча с ХК «Сочи».

На 11 февраля намечен ставший традиционным в последние годы еще один товарищеский матч в штаб-квартире генерального спонсора команды ОАО «Татнефть» в Альметьевске с «Нефтяником». С этого сезона главным тренером «нефтяников» работает один из первых казанских чемпионов России 1998 года, знаменитый в прошлом нападающий Ильнур Гизатуллин.

Наконец, 19 — 23 февраля в Москве «Ак Барс» проведет один спарринг со столичным «Динамо» и два с ЦСКА.

Не полетят в ОАЭ лишь четверо «барсов» — нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Иржи Секач, защитник Атте Охтамаа в это время будут защищать цвета своих национальных сборных на зимней олимпиаде в Корее соответственно в сборных Швеции, Канады, Чехии и Финляндии.