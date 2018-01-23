Автомобильная команда AG набирает обороты

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На сегодняшней встрече с журналистами пилоты и руководители казанской автомобильной команды АG рассказали о своих успехах за первый год существования и намеченных целях, которых, как оказалось, у ребят немало.

В одном из казанских баров, стилизованном под прибежище байкеров, гонщики Анвар Тутаев, Лилия Давлетгареева, Тимур Тимерзянов, директор автодрома «KaзаньРинг Canyon» Адель Муллахметов представили свою юную команду и объяснили, почему автоспортом нужно заниматься, начиная с картинга и к чему они стремятся в данный момент.

Как нам рассказал Анвар, год назад у него появилась идея создать команду для занятия автомобильным спортом. «Друзья сказали, поддержим, что и стало стартом для создания команды, в которой сейчас находятся четыре пилота на авто (Тутаев, Тимерзянов, Павел Кальманович), один на мотоцикле (Ленар Мансуров, Сергей Галкин — самый опытный гонщик команды, в апреле ему исполнится 48 лет, это он привел в автоспорт Мансурова — прим. Т-и) и один на карте (Давлетгареева). Наша команда была единственной, представлявшей республику на последнем чемпионате России, где соревновалось порядка ста пилотов из 10 команд», — сказал Тутаев, пришедший на эту встречу со старшим сынишкой Муратом.

Тутаев на последнем открытом чемпионате Республики Татарстан стал серебряным призером.

На третьем этапе российской серии кольцевых гонок АG попала в десятку сильнейших, что Тутаев назвал «маленькой победой» — действительно, неплохо для команды, существующей всего один год.

«Мы достигли цели, поставленной на первый год. Есть силы, понимание, хорошее техническое оснащение (это два авто KIA RIO, мотоциклы KAWASAKI ZX6R, BMW, карт ROTAX MAX), готовимся к седьмому этапу российских гонок на трассах Сочи (на которых проходили гонки „Формулы-1“), Смоленска, Грозного.

Команда названа по инициалам человека Айдара Гузаирова, который стал ее руководителем и основателем. Это наш драйвер, оказывающий нам еще и моральную поддержку, делающий так, что наши проблемы никак не влияли на спортивный результат», — пояснил Тутаев.

Самый успешный из гонщиков команды, Тимур (они три года гонял в российской команде Red Bull — прим. Т-т), успешно представляющий нашу республику на международных соревнованиях, много рассказал о внутренней кухне гонщиков — как рулить машиной, когда сквозь ледяную или песчаную пыль ничего не видно, каково в шлеме, весом в 1.2 — 1.3 килограмма, как команда помогает обмену опытом, ведь у всех пилотов разный стиль вождения, запчастями при авариях.

«Нередко во сне в голове ночью прогоняю будущую гонку. Но главное в нашем деле — это тренировка, а в самой гонке порой забываешь, где педали газа и тормоза. Самая запомнившаяся гонка та, где мы с лучшим другом шли на финише лидерами, но столкнулись и остались без призовых мест. Долго потом разбирались, кто прав и виноват. Кстати, судьи в автоспорте очень внимательно следят за тем, чтобы между пилотами не возникло ничего похожего на рукоприкладство, нам запрещено дотрагиваться друг до друга, иначе дисквалифицируют», — разъяснил нам Тимур это правило гонок. «Но гонщик всегда сам должен решать, что и как ему делать на трассе, работать головой», — сказал Тимур.

Присутствие в команде обворожительной Лилии только добавляет ребятам дисциплинированности. Сама Лиля призналась, что ей очень комфортно в команде, а привела ее в автоклуб мама, с тех пор вот уже почти 11 лет Лиля успешно специализируется в картинге, где так сильно шлем тянет шею на повороте. «В автоспорте нет разделения пилотов на мужчин и женщин, за рулем все равны», — пояснила ситуацию пилот Давлетгареева.

Директор автодрома «Kaзань Ринг Canyon» Адель Муллахметов рассказал, что любой желающий заняться автоспортом непременно должен начать с картинга.

«Мы все больны картингом. Элементарные навыки вождения получаешь именно в картинге, здесь вырабатываются моторика, машинальность, быстрота реакции, которая сравнима с реакцией пилотов „Формулы-1“. Если из ста ребят, пришедших в картинг, до серьезных гонок останется один, то это будет хороший результат. Так что приглашаем всех на этой неделе участвовать в Открытом зимнем Кубке РТ на „Kaзань Ринг Canyon“. Мы предоставляем всем желающим 13 автомобилей, каждый на два гонщика, стоит это удовольствие 36 тыс. рублей за два часа — столько идет гонка. Ведь 80 процентов участников чемпионата России — это бизнес-драйверы, пришедшие в гонки по собственному желанию и за свой счет. Например, Радик Шаймиев до сих пор успешно гоняет на чемпионатах мира, хотя начинал он не с картинга», — пояснил Муллахметов.

Зачинатель новой команды Анвар Тутаев произнес программную речь о целях и задачах АG в ближайшей перспективе.

«Наш лозунг — ребята, давайте все доедем до финиша. И хотим мы одного — чтобы как можно больше людей в нашей республике занялось автоспортом. Для этого есть и силы, и стабильно поступательное развитие этого спорта в республике, к тому же автоспорт не требует больших затрат, благо для занятий картингом у нас все есть. Было бы желание. Мы не хотим растерять то, что было сделано до нас и достойно представлять нашу республику в российских соревнованиях. Мечтаем о мировых состязаниях, но хотим показать наш спорт изнутри, влюбить в него», — признался Анвар.

«Если вы попадете в закулисье автогонок, поверьте — вы навсегда станете гоночным фанатом», — утверждает Гузаиров на страницах красочного буклета, рассказывающего о его дружной команде, у которой, к слову, есть и мобильное приложение.