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Экономика и финансы

Глава машиностроительного кластера РТ прочитает в Москве доклад о цифровой индустрии

23 января 2018, 22:38

Сергей Майоров 25 января посетит Москву с деловым визитом.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров 25 января примет участие в конференции «Международные и национальные экономические программы как инструмент развития регионов Российской Федерации». Мероприятие пройдет в Москве в здании Совета Федерации, сообщили в правлении.

Майоров прочитает доклад «Развитие кооперации в промышленном сотрудничестве Цифровая индустрия 4.0. Автоматизация привлечения заказов на разработку и изготовление сложно-технической продукции. Цифровые фабрики».

Также председатель правления проведет переговоры по привлечению инвестиций, трансферу технологий, участию в образовательных программах, развитию въездного и выездного промышленного туризма и т. д.


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