В Татарстан по «Великому Волжскому пути» приедут две тысячи детей

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На российском рынке начались продажи туров по межрегиональному маршруту «Великий Волжский путь». Инициатива создания нового путешествия принадлежит Госкомитету РТ по туризму.

Как сообщил на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по туризму его глава Сергей Иванов, новый маршрут стал частью национальной программы развития детского туризма Минкульта России. «Этот маршрут будет включать в себя посещение основных достопримечательностей Татарстана и Марий Эл. Планируется, что в 2018 году по нему проедет более двух тысяч учащихся из всех регионов России», – отметил руководитель комитета.

Сергей Иванов также рассказал, что Госкомитетом совместно с коллегами из Санкт-Петербурга в прошлом году был создан еще один уникальный межрегиональный маршрут – «Дворцы и мечети». Он привлечет, прежде всего, иностранцев, поскольку выстроен на красоте и контрасте двух миров и включает в себя самые яркие достопримечательности и объекты мирового культурного наследия Санкт-Петербурга и Татарстана.

Заметим, что в 2017 году архитектурный ансамбль «Казанский Кремль» вошел в десятку замков России, которые нужно обязательно увидеть. Рейтинг обнародовала британская электронная газета HeritageDaily, поместив Казанский Кремль на восьмую строчку.

