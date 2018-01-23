Рамзан Кадыров сообщил об открытии авиарейсов из Грозного в Уфу

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте» об открытии новых авиарейсов из Грозного в другие города России.

«Скоро начнут летать самолеты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург», – написал Кадыров. При этом он не назвал даты начала выполнения полетов.

«Совсем недавно открыты новые авиационные и автобусные маршруты, в том числе авиарейсы Грозный – Мюнхен и Грозный – Стамбул, регулярные автобусные рейсы в Симферополь, Севастополь, Москву и другие города России», – отметил глава Чечни.