Неисправный дымоход стал причиной отравления семьи угарным газом в Казани

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Угарный газ от газовой колонки при нарушении работы дымохода и вентиляционного канала стал причиной отравления семьи в квартире жилого дома на улице Симонова в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка прокуратуры Авиастроительного района Казани установила, что 9 января 2018 года жильцы квартиры дома № 16 на улице Симонова в Казани отравились угарным газом. Двое малолетних детей и их родители были доставлены в медицинские учреждения.

Отравление произошло по причине утечки угарного газа, образовавшегося от сгорания бытового газа газовой колонки, в результате нарушения работы дымохода и вентиляционного канала.

Обслуживающее дом ТСЖ «Икар-2» в августе 2011 года заключило договор подряда о выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту дымоходов и вентканалов с одним из предприятий.

По договору работы должны были проводиться ежеквартально. Выполненные работы не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По итогам проверки прокуратура района направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В отношении неустановленных должностных лиц предприятия-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».