В Челнах семь предпринимателей лишились торговых мест из-за продажи алкоголя в подземках

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах семь предпринимателей лишились торговых мест из-за продажи алкоголя в подземках. Об этом сообщил в ходе делового вторника руководитель Управления земельных и имущественных отношений исполкома города Ленар Гизатуллин.

В прошлом году исполком провел торги на право заключения арендных договоров по 19 подземным переходам. По итогам аукционов были подписаны 259 договоров на общую площадь около 2 тыс. кв. метров. Сумма годовой арендной платы составила 6 млн рублей.

По условиям договора, арендаторам запрещается торговать алкоголем в подземках. Однако в ходе проверок был выявлен ряд случаев, когда предприниматели нарушали запрет.

По итогам рейдов исполком расторг договоры с ИП Миннебаевым, ИП Ивановой на остановках «Театральная» и «Глобус» соответственно. Направлены соглашения о расторжении договоров также ИП Шамсиеву (остановка «Седьмой комплекс»), ИП Козловой (остановка «Райисплком»). ИП Ямченко (остановка «Универсам»), ИА Абдуллину ( остановка «Проспект имени Хасана Туфана») ИП Калпишоева (остановка «Глобус»). Власти также попросили освободить места в переходах.