(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Москве, Петербурге и Екатеринбурге эвакуировали офисы «Яндекса» из-за угрозы взрыва, прозвучавших по телефону от неизвестных, пишет «Фонтанка».

Внеплановый перерыв в работе офиса в Перетрбурге получился из-за звонка с предупреждением о бомбе. Около двух часов дня офис «Яндекса» в бизнес-центре «Бенуа» на Пискаревском проспекте, где компания занимает три этажа, опустел.

В пресс-службе компании в Москве подтвердили, что получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуированы бизнес-центр в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, в которых «Яндекс» снимает офисы.

В настоящее время информацию о взрывном устройстве проверяют специальные службы.