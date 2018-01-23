Жена ректора КГМУ Елена Румбешта отправлена под домашний арест

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Приволжский районный суд Казани поместил под домашний арест руководителя бюро №1 медико-социальной экспертизы по РТ, супругу ректора КГМУ Елену Румбешту.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по версии следствия, Румбешта согласилась за 70 тысяч рублей оформить третью группу инвалидности для мужа жительницы Казани. При этом 10 тысяч достались посреднику.

Против Румбешты помимо женщины, которая передавала деньги, свидетельствовала и посредник – сотрудник МСЭ по РТ Елена Фуражкина, об этом суду рассказал следователь.

«В целом я согласна на домашний арест. Но я хотела бы отметить, что деньгами я не воспользовалась. Вину свою я признала», – рассказала суду Елена Румбешта.

Ее адвокат отметила, что не так давно у Румбешты умерла дочь и теперь шестилетняя внучка фактически находится на её попечении – женщина активно помогает зятю.

По словам адвоката, Фуражкина пришла к Румбеште с просьбой бессрочно продлить инвалидность третьей группы. Руководитель бюро отказалась сделать это – продлила инвалидность только на один год.

По словам защитника Нели Желтовой, события того злополучного дня складывались следующим образом: в 6.40 Румбешта шла на рабочее место, к ней подбежала Фуражкина и что-то сунула в пакет. Затем назвала фамилию и сказала, что: «Надо помочь». Позже через присланные СМС Румбешта узнала, какого характера помощь требуется.

«Она поняла, что бессрочно не продлить и продлила на год. Деньги она не трогала, не пересчитывала, даже не открывала пакет. Она только догадалась, что там деньги, раз такая просьба. Фактически она отказалась исполнять условия получения взятки», – поделилась Желтова.

Прокуратура, в свою очередь, поддержала ходатайство следователей. Выслушав мнение сторон, суд решил поместить Румбешту под домашний арест до 22 марта.