Все новости Татарстан Россия

Общество

Откроются прямые авиарейсы из Геленджика в Казань, Уфу и Пермь

23 января 2018, 18:00

Первый рейс по маршруту Геленджик – Казань и обратно запланирован на 15 июня.
Международные авиарейсы из Казани в Батуми будут выполняться два раза в неделю
Глава аэропорта Томска: Казань интересна туристам, бизнесу, любителям футбола
Авиарейсы из Казани в Грузию откроются в июне
Новый авиарейс из Казани в Томск откроется после Нового года
Представитель аэропорта Казани предложила послу Мальты открыть прямой рейс между республиками

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» открыла продажу билетов из Геленджика в Казань, Уфу и Пермь. Рейсы будут выполняться с 15 июня по 23 сентября на регулярной основе два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый рейс по маршруту Геленджик – Казань и обратно запланирован на 15 июня. По пятницам самолет будет вылетать из Геленджика в 12.40 и прибывать в Казань в 15.00. Обратный вылет – в 16.20, прибытие в Геленджик – в 18.40.

По воскресеньям планируется вылет из Геленджика в 13.50 и прибытие в столицу Татарстана в 16.00. Обратный вылет из Казани – в 16.50 и прибытие в Геленджик – в 19.00.

Полеты из Геленджика в Пермь откроются 18 июня с частотой два раза в неделю по понедельникам и средам.

Перелеты между Уфой и Геленджиком начнутся с 19 июня по вторникам и четвергам.

«В Геленджик авиакомпания планирует высокую загрузку – не менее 75 процентов. Это сезонные рейсы и выполняться они будут до конца сентября, пока на Черноморском побережье будет теплая погода», – говорится в сообщении компании. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter