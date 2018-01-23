Откроются прямые авиарейсы из Геленджика в Казань, Уфу и Пермь

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» открыла продажу билетов из Геленджика в Казань, Уфу и Пермь. Рейсы будут выполняться с 15 июня по 23 сентября на регулярной основе два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.



Первый рейс по маршруту Геленджик – Казань и обратно запланирован на 15 июня. По пятницам самолет будет вылетать из Геленджика в 12.40 и прибывать в Казань в 15.00. Обратный вылет – в 16.20, прибытие в Геленджик – в 18.40.

По воскресеньям планируется вылет из Геленджика в 13.50 и прибытие в столицу Татарстана в 16.00. Обратный вылет из Казани – в 16.50 и прибытие в Геленджик – в 19.00.

Полеты из Геленджика в Пермь откроются 18 июня с частотой два раза в неделю по понедельникам и средам.

Перелеты между Уфой и Геленджиком начнутся с 19 июня по вторникам и четвергам.

«В Геленджик авиакомпания планирует высокую загрузку – не менее 75 процентов. Это сезонные рейсы и выполняться они будут до конца сентября, пока на Черноморском побережье будет теплая погода», – говорится в сообщении компании.