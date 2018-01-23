Жена бывшего первого вице-премьера Подмосковья заочно осуждена на 11 лет

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Жена бывшего первого вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова, гражданка США Жанна Булах заочно осуждена на 11 лет за хищение 11 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Судебный процесс в отношении Булах проходил в заочной форме, так как она находится за рубежом. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Булах на территории России.

Суд удовлетворил часть гражданских исков потерпевших на общую сумму более 9 млрд рублей.

Обеспечительный арест наложен на отели «Кристалл» и «Пралонп» во Франции, квартира в Париже, две квартиры в Швейцарии, вилла в Сен-Тропе, а также 27 картин и восемь скульптур. У Булах арестованы также 10 автомобилей люксовых марок и моторная яхта.