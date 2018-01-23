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СК организовал проверку по факту нападения на Самбурскую и «Ревизорро»

23 января 2018, 16:21

В кафе «Нептун» в Нижнем Новгороде напали съемочную группу «Ревизорро» и ее ведущую Анастасию Самбурскую.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сотрудники СКР организовали доследственную проверку по факту нападения на Анастасию Самбурскую и съемочную группу «Ревизорро». Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Ранее стало известно, что в кафе «Нептун» в Нижнем Новгороде напали съемочную группу «Ревизорро» и ее ведущую Анастасию Самбурскую.

Драка стала первой за все время работы Самбурской в передаче. По информации «Ленты.Ру», сотрудник кафе «Нептун» напал на журналистов и ударил в лицо одного из членов съемочной бригады. Несмотря на попытки окружающих решить конфликт мирным путем, разъяренный мужчина угрожал всех «перерезать».

Анастасия Самбурская спряталась в подсобке. Позже она объяснила, что не ожидала такой бурной реакции от сотрудника кафе.

 


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