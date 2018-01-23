Рособрнадзор назвал даты проведения всероссийских проверочных работ в школах

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Рособрнадзор опубликовал на своем сайте даты проведения всероссийских проверочных работ. ВПР весной будут проведены для учащихся 4-х и 5-х классов во всех школах России, в 6-х и 11-х классах – по решению школ.

Проверочные работы в 11-х классах проводятся по решению школы для учащихся, которые не выбрали предметы для сдачи их в форме ЕГЭ. Так, 20 марта для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам, 21 марта – по истории, 3 апреля – по географии, 5 апреля – по химии, 10 апреля – по физике, 12 апреля – по биологии.

Для четвероклассников ВПР начнутся с русского языка. Первую часть работы школьники напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. Проверочные работы по математике пройдет в 4-х классах 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.

Весной в режиме апробации всероссийские проверочные работы пройдут также для учащихся 6-х классов.

«ВПР – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Всероссийские проверочные работы учащиеся пишут в своих школах. Работы выполняются по заданиям, которые разработаны на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка работ участников проводится в день их проведения коллегиально учителями школы.

«Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс», – подчеркивается в сообщении ведомства.

С образцами и описаниями работ для 11-х классов можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений, для остальных классов – на портале ВПР.