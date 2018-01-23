Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Более ста предприятий Нижегородской области могут приостановить работу на время ЧМ-2018

23 января 2018, 16:08

Руководители предприятий Нижегородской области должны разработать комплекс организационных и технических мероприятий по временному прекращению работ.
На стадионе «Нижний Новгород» завершены основные бетонные работы
Нижний Новгород готовится к визиту экспертов FIFA
Россия застрахует чемпионат мира по футболу от риска его отмены
Виталий Мутко: «Объем затрат на подготовку к ЧМ-2018 составит около 600 миллиардов рублей»
Стадион для ЧМ-2018 построят в нижегородской деревне

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Нижегородской области 135 предприятий могут приостановить работу на время ЧМ-2018, сообщает NewsNN.

Правительство Нижегородской области ведет работу по информированию руководителей предприятий и организаций, включенных в данный перечень, о необходимости разработать комплекс организационных и технических мероприятий по временному прекращению работ. 

В Татарстане Казанский пороховой завод перейдет на специальный режим работы на время ЧМ-2018, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе предприятия. 

По данным издания «Коммерсантъ», ФСБ начала предупреждать российские предприятия о необходимости остановки на период чемпионата мира по футболу.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter