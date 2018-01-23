Более ста предприятий Нижегородской области могут приостановить работу на время ЧМ-2018

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Нижегородской области 135 предприятий могут приостановить работу на время ЧМ-2018, сообщает NewsNN.

Правительство Нижегородской области ведет работу по информированию руководителей предприятий и организаций, включенных в данный перечень, о необходимости разработать комплекс организационных и технических мероприятий по временному прекращению работ.

В Татарстане Казанский пороховой завод перейдет на специальный режим работы на время ЧМ-2018, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе предприятия.

По данным издания «Коммерсантъ», ФСБ начала предупреждать российские предприятия о необходимости остановки на период чемпионата мира по футболу.