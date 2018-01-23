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Экономика и финансы

Новая система фото-видеофиксации обошлась республике в 25 млн рублей

23 января 2018, 23:02

Поставщиком запасных частей стала компания «АКОН».

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). На поставку запчастей для новой системы фото-видеофиксации «Робот» из бюджета РТ выделили почти 25 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Среди объектов закупки — цветная камера, главный процессор, радар, пульт ручного управления, флэш-генератор и ряд других запчастей. Каждый из 12 наименований будет поставлен в количестве шести штук. 

Электронный аукцион был проведен 19 января. Поставщиком запчастей определили компанию «АКОН». 

Новая система уже начала работать в тестовом режиме.


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