Новая система фото-видеофиксации обошлась республике в 25 млн рублей

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). На поставку запчастей для новой системы фото-видеофиксации «Робот» из бюджета РТ выделили почти 25 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Среди объектов закупки — цветная камера, главный процессор, радар, пульт ручного управления, флэш-генератор и ряд других запчастей. Каждый из 12 наименований будет поставлен в количестве шести штук.

Электронный аукцион был проведен 19 января. Поставщиком запчастей определили компанию «АКОН».

Новая система уже начала работать в тестовом режиме.