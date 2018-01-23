Стала известна программа визита Путина в Казань

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Кремле рассказали о подробностях визита Президента России Владимира Путина в Казань. Российский лидер приедет в столицу Татарстана 25 января.

По данным пресс-службы Кремля, в Казани Президента ждет насыщенная программа. В частности, Путин встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководством Болгарской исламской академии с целью «обсуждения вопросов формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы».

Также Президент понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода им. Горбунова.

Позже Путин станет участником всероссийского форума студенческих клубов «Вместе вперед!», который соберет более пяти тысяч студентов из 38 российских регионов.

Также Президент посетит Казанский федеральный университет, где осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими вузами страны по вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников и другим аспектам студенчества в России.

В рамках визита у главы государства также запланирована встреча с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, уточнили в Кремле.