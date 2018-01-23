В бюджет Челнов впервые поступила арендная плата за использование рекламных конструкций

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В прошлом году в бюджет Челнов впервые поступили средства, вырученные от договоров по размещению рекламных конструкций. Об этом сообщил начальник Управления земельных и имущественных отношений челнинского исполкома Ленар Гизатуллин.

По его словам, в прошлом году на аукционах было разыграно 438 лотов на установку рекламных конструкций. По результатам торгов было заключено 376 договоров, впервые в бюджет поступило более 95,8 млн рублей.

Сумма годовой платы по договорам в текущем году составит 39,5 млн рублей, сообщил Гизатуллин.