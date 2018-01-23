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Экономика и финансы

В бюджет Челнов впервые поступила арендная плата за использование рекламных конструкций

23 января 2018, 18:16

Сумма годовой платы по договорам на размещение и использование рекламных щитов в текущем году составит 39,5 млн рублей.

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В прошлом году в бюджет Челнов впервые поступили средства, вырученные от договоров по размещению рекламных конструкций. Об этом сообщил  начальник Управления земельных и имущественных отношений челнинского исполкома Ленар Гизатуллин.

 

По его словам, в прошлом году на аукционах было разыграно 438 лотов на установку рекламных конструкций. По результатам торгов было заключено 376 договоров, впервые в бюджет поступило более 95,8 млн рублей.  

Сумма годовой платы по договорам в текущем году составит 39,5 млн рублей, сообщил Гизатуллин.

 


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