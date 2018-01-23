Экологи Татарстана обнаружили свалку опасных ртутных ламп

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Свалку использованных люминесцентных ламп обнаружили экологи на территории Альметьевского района Татарстана. Они содержат ртуть и очень опасны, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Площадь захламленного участка составляет 40 квадратных метров. Люминесцентные лампы содержат ртуть и относятся к отходам первого класса опасности. Их неправильная утилизация может привести к попаданию паров ртути в атмосферный воздух, почву и воду, отправлению живых организмов», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По факту выброса опасных отходов экологи возбудили административное дело. Причастных к данному правонарушению инспекторы юго-восточного управления Минэкологии РТ привлекут к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).