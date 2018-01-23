Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В суд доставлена руководитель бюро МСЭ по РТ, жена ректора КГМУ

23 января 2018, 15:33 , Фото: Александр Елисеев

В суд доставлена руководитель бюро МСЭ по РТ, жена ректора КГМУ Елену Румбешту подозревают в получении взятки в 70 тысяч рублей за оформление инвалидности.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Приволжский районный суд Казани приступил к рассмотрению ходатайства следователей о помещении под домашний арест руководителя бюро №1 медико-социальной экспертизы по РТ, жены ректора КГМУ Елены Румбешты.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что за определенную сумму глава бюро согласилась оформить третью группу инвалидности. При этом за свои услуги она запросила 70 тысяч рублей, еще 10 тысяч – ушли посреднику.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter