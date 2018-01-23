Кинологи-полицейские рассказали студентам Казани о специализации служебных собак

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сотрудники центра кинологической службы Управления МВД России по Казани рассказали студентам КФУ о специализации служебных собак сегодня в рамках всероссийской акции «Студенческий десант», сообщает пресс-служба казанской полиции.

Четвероногие питомцы обеспечивают безопасность, осуществляют поиск преступников, наркотических средств, а также взрывоопасных предметов.

Полицейские рассказали, что и сама работа кинолога требует от человека большой самоотдачи, любви к животным и терпения. Главный секрет успеха кинолога в том, чтобы наладить доверительные отношения со своим питомцем. Студенты познакомились с основными направлениями подготовки четвероногих помощников, но узнали об их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы.

Каждая собака работает по своему направлению: есть специалисты по поиску взрывчатых веществ, те, кто ищет наркотики и есть следовые собаки. После небольшого экскурса сотрудники полиции провели показательные выступления со своими питомцами. Ребята с большим интересом наблюдали за происходящим и задавали интересующие их вопросы.