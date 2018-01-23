Минэкологии РТ: Татарстан стал первопроходцем по сохранению Волги

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первопроходцем в деле сохранения и предотвращения загрязнения Волги стал Татарстан. Республика первой сформировала заявки на строительство и реконструкцию очистных сооружений, послужив примером для 16 регионов, расположенных на Волге. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев в интервью ИА «Татар-информ».

«Это большой федеральный проект. Нам очень приятно, что Татарстан стал пилотным регионом в данной области. Мы заявили 29 мероприятий на 16,7 млрд рублей, но они пока еще не подтверждены. Мероприятия направлены на улучшение состояния и оздоровление реки Волги», — сказал эксперт.

По словам Фарида Абдулганиева, 25 основных мероприятий на сумму около 12,5 млрд рублей касаются реконструкции и строительства очистных сооружений. На оставшуюся сумму запланированы работы с объектами накопленного экологического ряда.

«Существенных изменений уже завтра мы не почувствуем. За один год их добиться сложно. Здесь нужно набраться терпения. Перед нами стоит амбициозная задача – на 60 процентов к 2025 году сократить объемы не очищаемых стоков. Программа будет реализована постепенно», — добавил министр экологии и природных ресурсов РТ.

Эксперт подчеркнул, что невозможно навести порядок только в одном регионе. Каждый регион должен внести существенную лепту в очистку Волги. Всего в рамках программы в республике планируется реконструкция и строительство 25 очистных сооружений жилищно-коммунального комплекса.

