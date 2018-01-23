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Общество

В ряде домов Казани 24 января отключат свет

23 января 2018, 16:22

Электричества не будет в зданиях Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В ряде домов Казани 24 января отключат свет, сообщается на сайте Государственного комитета Татарстана по тарифам.

С 9 утра до 15 часов дня будет обесточен поселок Отары Приволжского района на улицах Калинина, Зои Даутовой, Озерная, Матюшинская, Правды, Приволжская, Центральная. 

С 9 утра до 16 часов дня без света останутся жители поселка Вознесение по улицам Вишневая, Грачиная, Профсоюзная, Центральная.

С 9 утра до 18 часов вечера планируется отключение электричества в ряде промышленных и административных зданий Советского района. 

С 8.30 до 17.00 света не будет Кировском районе по ул. Приволжская, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176. 

С 8.00 до 17.00 света не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского района города.


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