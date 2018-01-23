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Экономика и финансы

Прогноз РФПИ: В 2018 году экономика РФ вырастет более чем на два процента

23 января 2018, 22:26

В этом году ожидаются довольно стабильные цены на нефть благодаря сделке с ОПЕК, считает глава фонда.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Экономика России в 2018 году может вырасти более чем на 2 процента. Такой прогноз сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС. 

«Мы тоже надеемся, что рост может превысить 3 процента, но консервативно мы скажем, что точно он будет больше 2 процентов годовых в этом году», — прокомментировал глава ведомства прогноз банка Goldman Sachs, согласно которому ожидается 3-процентный рост экономики РФ. 

Кроме того, глава фонда рассчитывает на «довольно стабильные» цены на нефть благодаря сделке с ОПЕК.


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