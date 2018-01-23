Власти Южной Кореи ввели налоги на обмен криптовалюты

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Власти Южной Кореи ввели в стране налоги на обмен криптовалюты, сообщает «Хайтек» со ссылкой на на Fortune.
Криптовалютные биржи Южной Кореи должны будут заплатить 24,2 процента налога на прибыль — 22 процента корпоративного налога и 2,2 процента местных налогов на прибыль.
Правительство страны пытается таким образом обуздать растущий рынок криптовалют. Месяц назад оно обязало раскрывать имена биткоин-трейдеров, а также запретило местным инвестором создавать новые криптовалютные кошельки. Запреты внесли большой вклад в недавний обвал курса биткоина и других цифровых валют.