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Экономика и финансы

Власти Южной Кореи ввели налоги на обмен криптовалюты

23 января 2018, 23:46

Криптовалютные биржи Южной Кореи должны будут заплатить 24,2 процента налога на прибыль.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Власти Южной Кореи ввели в стране налоги на обмен криптовалюты, сообщает «Хайтек» со ссылкой на на Fortune.

Криптовалютные биржи Южной Кореи должны будут заплатить 24,2 процента налога на прибыль — 22 процента корпоративного налога и 2,2 процента местных налогов на прибыль. 

Правительство страны пытается таким образом обуздать растущий рынок криптовалют. Месяц назад оно обязало раскрывать имена биткоин-трейдеров, а также запретило местным инвестором создавать новые криптовалютные кошельки. Запреты внесли большой вклад в недавний обвал курса биткоина и других цифровых валют.


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