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Путин предложил ввести новую меру наказания для судей

23 января 2018, 15:07

Глава государства выступил на торжественном собрании, посвященному 95-летию со дня основания Верховного суда.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности — понижение квалификационного класса, передает ТАСС.

 

Согласно действующему законодательству, за совершение дисциплинарного проступка судье может быть вынесено замечание, предупреждение, а также досрочно прекращены полномочия.

Глава государства выступил на торжественном собрании, посвященному 95-летию со дня основания Верховного суда. Президент России также предложил оградить судей от хозяйственной деятельности.


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