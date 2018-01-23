Путин предложил ввести новую меру наказания для судей

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности — понижение квалификационного класса, передает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, за совершение дисциплинарного проступка судье может быть вынесено замечание, предупреждение, а также досрочно прекращены полномочия.
Глава государства выступил на торжественном собрании, посвященному 95-летию со дня основания Верховного суда. Президент России также предложил оградить судей от хозяйственной деятельности.