Семимесячную девочку нашли на свалке в Новороссийске

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Жительница Новороссийска нашла на свалке садоводческого товарищества семимесячную девочку, передает РИА Новости.

Женщина выбрасывала мусор и услышала детский плач. Рядом с мусорным контейнером лежал маленький ребенок. Женщина вызвала полицейских. Вместе с ними приехали врачи и оказали первую помощь. Младенца госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Мужчина из садоводческого товарищества заявил полицейским, что найденный ребенок — дочь его соседей. Полиция занялась их поиском.