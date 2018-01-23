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Названа дата запуска в России сверхтяжелой ракеты к Луне

23 января 2018, 18:55

Первый вариант сверхтяжелой ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должен отправится к Луне в 2027-2028 годах.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Россия намерена запустить сверхтяжелую ракету грузоподъемностью 115 тонн к Луне в 2032 — 2035 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию РКК «Энергия». 

Первый вариант ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должен отправится к Луне в 2027 — 2028 годах.

До этого, в 2022 году, как и планировалось, будет проведен первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с Байконура или Восточного. Сверхтяжелая ракета по планам корпорации должна собираться из шести первых ступеней «Союза-5».


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