Названа дата запуска в России сверхтяжелой ракеты к Луне

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Россия намерена запустить сверхтяжелую ракету грузоподъемностью 115 тонн к Луне в 2032 — 2035 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию РКК «Энергия».
Первый вариант ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должен отправится к Луне в 2027 — 2028 годах.
До этого, в 2022 году, как и планировалось, будет проведен первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с Байконура или Восточного. Сверхтяжелая ракета по планам корпорации должна собираться из шести первых ступеней «Союза-5».