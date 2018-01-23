В Челнах в очереди на получение земли стоят более шести тысяч многодетных семей

(Набережные Челны, 23 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах в очереди на получение земли стоят 6248 многодетных семей, из них 733 были поставлены на учет в 2017 году. Об этом сообщил на деловом вторнике начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома города Ленар Гизатуллин.

По его словам, 2599 семей из общего числа очередников уже получили свои нарезы, а вот у 3649 семей дело до распределения земель еще не дошло. Для этого необходима территория площадью не менее 275 гектаров.

«В городе таких площадей под индивидуальную застройку, конечно же, нет, — пояснил Гизатуллин. — Вместе с администрацией Тукаевского района ведем поиск свободных земель. Работа непростая. Если учесть, что при подборе территории нужно смотреть, чтобы рядом не было охранных территорий, магистральных трубопроводов, зон затопления, скотомогильников».

Как вариант рассматривается возможность включения в генплан села Калмаш дополнительных 30 гектаров земли в границы населенного пункта. И тогда 250 многодетных семей смогут получить свои участки, заявил чиновник.

Также в прошлом году муниципалитет Челнов провел переговоры с администрацией деревни Нижние Суыксы, в результате чего заключены предварительные договоры о безвозмездной передаче территории общей площадью 118 гектаров, что позволит сформировать 1965 участков.