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Культура

В Казани откроется выставка «Болгар. Экология проживания»

23 января 2018, 19:22

Древний Болгар предстает в неожиданных аспектах, побуждая зрителя осмыслить историю и культуру с новых точек зрения.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В выставочном зале Национального культурного центра «Казань» 26 января состоится открытие выставки «Болгар. Экология проживания», сообщает пресс-служба центра.

Выставка является совместной работой художественного проекта творческой мастерской «Остров» Поволжского отделения Российской академии художеств и творческого союза художников России в РТ. Проект был поддержан грантом Правительства России.

Представленные в экспозиции работы созданы в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Древний Болгар предстает в неожиданных аспектах, побуждая зрителя осмыслить историю и культуру с новых точек зрения.

В выставке принимают участие ведущие мастера Татарстана и молодые художники из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска. Работы выполнены на полотнах, листах оригинальной графики в разнообразных техниках (акварель, гуашь, соус, уголь), в техниках линогравюры, коллаграфии и других.

Также художники воплотили свое видение Древнего Болгара в произведениях декоративно-прикладного искусства из дерева, металла, ткани.


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