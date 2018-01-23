В Казани откроется выставка «Болгар. Экология проживания»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В выставочном зале Национального культурного центра «Казань» 26 января состоится открытие выставки «Болгар. Экология проживания», сообщает пресс-служба центра.
Выставка является совместной работой художественного проекта творческой мастерской «Остров» Поволжского отделения Российской академии художеств и творческого союза художников России в РТ. Проект был поддержан грантом Правительства России.
Представленные в экспозиции работы созданы в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Древний Болгар предстает в неожиданных аспектах, побуждая зрителя осмыслить историю и культуру с новых точек зрения.
В выставке принимают участие ведущие мастера Татарстана и молодые художники из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска. Работы выполнены на полотнах, листах оригинальной графики в разнообразных техниках (акварель, гуашь, соус, уголь), в техниках линогравюры, коллаграфии и других.
Также художники воплотили свое видение Древнего Болгара в произведениях декоративно-прикладного искусства из дерева, металла, ткани.