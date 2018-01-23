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Разработчики Facebook изобрели новую единицу времени

23 января 2018, 19:40

Новая единица понадобилась для более удобного измерения продолжительности отдельных кадров.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Разработчики компании Facebook создали новую единицу времени – flick для удобства измерения продолжительности отдельных кадров. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на Business Insider. 

Новая единица равна 1/705,6 млн секунды, что больше, чем наносекунда, но меньше, чем микросекунда. Название «flick» происходит от сокращения frame tick, так как у единицы измерения есть кинематографические корни, сообщает издание. 

Вся информация по созданию и использованию фликов находится в открытом доступе. В настоящее время каждый может скачать программное обеспечение, позволяющее работать с видео с использованием новой единицы измерения времени.


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