Разработчики Facebook изобрели новую единицу времени

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Разработчики компании Facebook создали новую единицу времени – flick для удобства измерения продолжительности отдельных кадров. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на Business Insider.

Новая единица равна 1/705,6 млн секунды, что больше, чем наносекунда, но меньше, чем микросекунда. Название «flick» происходит от сокращения frame tick, так как у единицы измерения есть кинематографические корни, сообщает издание.

Вся информация по созданию и использованию фликов находится в открытом доступе. В настоящее время каждый может скачать программное обеспечение, позволяющее работать с видео с использованием новой единицы измерения времени.