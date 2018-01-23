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Татьяна Буланова с сыном попали в больницу

23 января 2018, 17:52

Татьяна Буланова с сыном попали в больницу Певица не стала раскрывать подробности госпитализации.
Буланова объявила о расставании с футболистом Радимовым

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Певица Татьяна Буланова не на шутку встревожила своих поклонников, опубликовав в Instagram фото из больницы.

Комментарий к снимку гласил: «Ночь в больнице». Певица не стала раскрывать подробности госпитализации.

Встревоженные поклонники задали множество вопросов о здоровье исполнительницы и ее десятилетнем сыне Никиты. «Да, надеюсь, все обошлось», – ответила популярная исполнительница.

«Спасибо, все уже хорошо», – еще позже сообщила Буланова.

Певица воспитывает двоих сыновей – Александра от брака с продюсером Николаем Тагриным и Никиту от футболиста Вячеслава Радимова.

 


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