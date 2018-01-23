Татьяна Буланова с сыном попали в больницу

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Певица Татьяна Буланова не на шутку встревожила своих поклонников, опубликовав в Instagram фото из больницы.



Комментарий к снимку гласил: «Ночь в больнице». Певица не стала раскрывать подробности госпитализации.



Встревоженные поклонники задали множество вопросов о здоровье исполнительницы и ее десятилетнем сыне Никиты. «Да, надеюсь, все обошлось», – ответила популярная исполнительница.

«Спасибо, все уже хорошо», – еще позже сообщила Буланова.



Певица воспитывает двоих сыновей – Александра от брака с продюсером Николаем Тагриным и Никиту от футболиста Вячеслава Радимова.