Песков: Предложение Путина вернуть военную технику из Крыма Украине является официальным

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Российское предложение Украине забрать военную технику из Крыма является официальным и не требует дополнительных обращений, сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», — сказал Песков.

Нет необходимости в официальных бумагах, так как Президент России Владимир Путин уже сделал официальное заявление об этом, отметил он.

Украина в этом вопросе должна сказать только «да» или «нет», добавил Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия может передать Украине военную технику из Крыма. Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что это предложение является трюком.