После землетрясения у побережья Аляски объявлена угроза цунами

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). После землетрясения у побережья американского штата Аляска объявлена угроза цунами, передает RT.
Об угрозе стихии сообщил Национальный центр предупреждения о цунами США. Предупреждение касается американских штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи, а также тихоокеанского побережья Канады.
Сегодня у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр землетрясения находился в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг находился на глубине 19 км под уровнем морского дна.