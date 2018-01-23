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Происшествия

После землетрясения у побережья Аляски объявлена угроза цунами

23 января 2018, 14:41

Предупреждение касается американских штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи, а также тихоокеанского побережья Канады.

 (Казань, 23 января, «Татар-информ»). После землетрясения у побережья американского штата Аляска объявлена угроза цунами, передает RT.

 

Об угрозе стихии сообщил Национальный центр предупреждения о цунами США. Предупреждение касается американских штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи, а также тихоокеанского побережья Канады.

Сегодня у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр землетрясения находился в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг находился на глубине 19 км под уровнем морского дна.


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