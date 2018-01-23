Макларен ни при чем: почему россиян вновь не пускают на Олимпиаду

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Причиной отказа в выступлениях на Олимпиаде в Пхенчхане некоторым российским спортсменам стала электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на анонимный источник.

По информации издания, база данных Московской антидопинговой лаборатории оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017 года.

«В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде не смогут выступить Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис Юсков (конькобежный спорт), Иван Букин, Ксения Столбова (оба – фигурное катание), а также ряд хоккеистов.

