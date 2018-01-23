Минкомсвязи РФ: Государство и операторы достигли взаимопонимания по «пакету Яровой»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Государство и операторы связи достигли взаимопонимания по «пакету Яровой», сообщает ТАСС со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

«Государство и операторы пошли на большое количество взаимных компромиссов для того, чтобы это было не проблемой, а реально работающим инструментом, который позволит повысить безопасность в стране, в том числе с точки зрения растущих террористических потенциальных угроз», — цитирует агентство Никифорова.

На данный момент ключевой нормативный акт этого закона, который содержит детальные требования по срокам и объему хранения трафика, проходит обсуждение в Правительстве РФ, добавил министр. Минкомсвязи РФ не ждет проблем при исполнении требований закона.