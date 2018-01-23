На «Электронной ярмарке» размещено 140 предложений от сельхозпроизводителей РТ

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На сайте «Электронная ярмарка» сельскохозяйственными производителями Татарстана представлено 140 предложений о товарах. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» гендиректор Республиканского информационно-вычислительного центра Минсельхозпрода РТ Дмитрий Холопов.

В Татарстане в декабре был запущен новый интернет-проект, который объединил продавцов и покупателей сельскохозяйственной продукции.

Пока на сайте «Электронная ярмарка» (ярмарка16.рф) представлено больше всего предложений по говядине и молоку, отметил спикер. «Это обусловлено тем, что их у нас более всего производится, а так по всей 21 категории уже есть предложения», – добавил он.

По словам Холопова, сайт рассчитан как на оптовых, так и на отдельных покупателей. «Мы хотим, чтобы люди знали, что в Татарстане производится много экологически чистой продукции, при этом недорогой», – подчеркнул он.

Цены на продукцию назначает сам производитель – так же, как на ярмарке и на рынке, но покупатель может поторговаться, заметил гендиректор Республиканского информационно-вычислительного центра.

«На карте Татарстана отображаются предложения, например, по молоку. Если кликнуть на так называемую метку, то можно попасть на карточку сельхозпредприятия и посмотреть описание продукции и цену. В карточке продавца указано расположение населенного пункта. Есть фотографии, которые показывают, как идет производство, упаковывается продукция, работает лаборатория. Также производитель может прикрепить сертификаты. Есть паспорт хозяйства. Контакты – основной пункт, по ним покупатель связывается с продавцом и договаривается о самовывозе или поставке товара. В отзывах можно оставлять комментарии, обсуждать товар. Указаны места реализации продукции», – рассказал о работе сайта Холопов.

Глава центра уточнил, что если покупатель столкнется с недобросовестным поставщиком, то может обратиться в Минсельхозпрод РТ или оставить отрицательный отзыв на сайте.

«Мы изучали подобные наработки в республике и в России. Есть ряд проектов, но у них нет такого большого количества предложений товаров и фермеров. “Электронная ярмарка” пока по этим параметрам впереди всех», – резюмировал спикер.